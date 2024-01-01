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Магазин м. Савеловская

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Магазин м. Савеловская

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Собственное производство
Меховая фабрика PRIMA DONNA
  • 20 лет в меховой индустрии
  • Разработано более 2000 уникальных моделей шуб
  • Производство в Московской области
  • Поставки меха с ведущих мировых аукционов
  • Норка, песец, свакара, блюфрост
  • Товар сертифицирован и промаркирован
Внимание к деталям
Тщательно следим за всеми этапами производства
Всегда в тренде
Шуба из норки 016/1502-100К, черный
Артикул: Z0000027082
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Черный
85 000 ₽ 125 000 ₽
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-35%
Фото товара Шуба из норки 016/1502-100К, черный
Шуба из норки 013/18017В, индиго
Артикул: Z0000023130
Длина
Длинная (от 101 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Синий
234 000 ₽  
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Фото товара Шуба из норки 013/18017В, индиго
Полупальто норка София, махагон
Артикул: Z0000002676
Стильное  полупальто из норки цвета махагон с высоким воротником-стойкой и поперечной раскладкой меха. Классический прямой крой, минимум деталей, ...
Длина
Средняя (76-100 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Коричневый
49 990 ₽ 125 000 ₽
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-65%
Фото товара Полупальто норка София, махагон
Полупальто норка 417к, черный
Артикул: Z0000004932
Длина
Средняя (76-100 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Черный
200 000 ₽  
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Фото товара Полупальто норка 417к, черный
Шуба из норки 014/233К, темно-коричневый
Артикул: Z0000028196
Длина
Средняя (76-100 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Коричневый
89 990 ₽ 179 980 ₽
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-50%
Фото товара Шуба из норки 014/233К, темно-коричневый
Полупальто норка 010/277В, черный
193 000 ₽  
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Фото товара Полупальто норка 010/277В, черный
Шуба из норки 001/571К, синий
Артикул: Z0000025587
Длина
Средняя (76-100 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Синий
89 900 ₽ 141 000 ₽
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-40%
Фото товара Шуба из норки 001/571К, синий
Полупальто норка 1321, синий
Артикул: Z0000032898
Длина
Средняя (76-100 см)
Вид меха
Норка
Цвет
Синий
180 000 ₽ 252 000 ₽
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-30%
Фото товара Полупальто норка 1321, синий
Дубленка 1009.1340 silk, бежевый
Артикул: Z0000039946
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Бежевый
36 990 ₽  
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Фото товара Дубленка 1009.1340 silk, бежевый
Дубленка 1019.10649, коричневый
Артикул: Z0000039912
Длина
Длинная (от 101 см)
Цвет
Коричневый
53 990 ₽  
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Фото товара Дубленка 1019.10649, коричневый
Куртка иск. кожа, иск. мех 502, черный
Артикул: Z0000040435
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Черный
9 990 ₽  
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Фото товара Куртка иск. кожа, иск. мех 502, черный
Куртка иск. кожа, иск. мех С-6601, бежевый/белый
8 990 ₽  
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Фото товара Куртка иск. кожа, иск. мех С-6601, бежевый/белый
П/пальто ут. 22366, желтый
Артикул: Z0000040724
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Желтый
6 990 ₽  
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Фото товара П/пальто ут. 22366, желтый
Полупальто 390, голубой
Артикул: Z0000040664
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Голубой
4 990 ₽  
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Фото товара Полупальто 390, голубой
Пуховик А5055, черный
Артикул: Z0000040416
Длина
Длинная (от 101 см)
Цвет
Черный
8 490 ₽  
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Фото товара Пуховик А5055, черный
Пальто каракуль 17101 (соболь), черный
198 000 ₽  
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Фото товара Пальто каракуль 17101 (соболь), черный
Куртка каракуль 17309 (норка), розовый
153 000 ₽  
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Фото товара Куртка каракуль 17309 (норка), розовый
Пальто Л-504 ТМ-1830, черный
Артикул: Z0000041047
Длина
Длинная (от 101 см)
Цвет
Черный
9 990 ₽ 13 990 ₽
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-30%
Фото товара Пальто Л-504 ТМ-1830, черный
Пальто 7468А, брусника
Артикул: Z0000037598
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Красный
13 990 ₽ 14 990 ₽
Купить
-10%
Фото товара Пальто 7468А, брусника
Жилет лиса Ж16/7.3-5, рыжий
Артикул: Z0000016559
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Оранжевый
15 000 ₽ 30 000 ₽
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-50%
Фото товара Жилет лиса Ж16/7.3-5, рыжий
Жилет лиса 2, цветной
Артикул: Z0000028851
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Бежевый
24 000 ₽  
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Фото товара Жилет лиса 2, цветной
Жилет бобр м 010/620, шоколад
Артикул: Z0000015347
Длина
Короткая (до 75 см)
Вид меха
Бобр
Цвет
Коричневый
23 500 ₽  
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Фото товара Жилет бобр м 010/620, шоколад
Жилет лиса росшив горизонт, серебристо-черный
Артикул: Z0000004520
Длина
Короткая (до 75 см)
Вид меха
Лиса
Цвет
Черный
29 900 ₽  
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Фото товара Жилет лиса росшив горизонт, серебристо-черный
Куртка T 010 джинс, голубой
Артикул: Z0000036133
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Голубой
3 490 ₽  
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Фото товара Куртка T 010 джинс, голубой
Куртка 6222-1 джинс, желтый
3 490 ₽  
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Фото товара Куртка 6222-1 джинс, желтый
Брюки 5819 джинсы, синий
Артикул: Z0000036156
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Синий
1 890 ₽  
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Фото товара Брюки 5819 джинсы, синий
Брюки 6139 джинсы, черный
Артикул: Z0000036160
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Черный
1 690 ₽  
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Фото товара Брюки 6139 джинсы, черный
Дубленка 1009.6247 nuplin, черный
Артикул: Z0000037052
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Черный
34 990 ₽  
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Фото товара Дубленка 1009.6247 nuplin, черный
Дубленка 1013.1145, черный
Артикул: Z0000036804
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Черный
27 990 ₽ 36 000 ₽
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-25%
Фото товара Дубленка 1013.1145, черный
Дубленка 1009.6853 nuplin, черный
Артикул: Z0000037487
Длина
Короткая (до 75 см)
Цвет
Черный
29 990 ₽  
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Фото товара Дубленка 1009.6853 nuplin, черный
Дубленка 1013.1170, черный
Артикул: Z0000036807
Длина
Средняя (76-100 см)
Цвет
Черный
38 990 ₽ 47 000 ₽
Купить
-20%
Фото товара Дубленка 1013.1170, черный
Лучший сервис
72% наших покупателей рекомендуют нас своим знакомым
Собственное производство в Московской области
Более 1500 моделей шуб в наличии
2 года гарантии
2 года рассрочка без %
Российский и скандинавский мех
Товар сертифицирован и промаркирован
Надежный магазин
Нас рекомендуют 72% наших покупателей. Узнайте почему !
Все отзывы

Ирина

Спасибо всем.

Купили шубу. Очень понравилось обслуживание. Спасибо всем.

Наталья

Спасибо за внимание и помощь.

Приобретали шубу. Продавцы оказали профессиональную консультацию, терпеливо помогали ...

Читать полностью отзыв

Спасибо за внимание и помощь.

Приобретали шубу. Продавцы оказали профессиональную консультацию, терпеливо помогали с выбором модели. Спасибо за внимание и помощь.

Наталья

Татьяна

Очень вежливый, позитивный персонал.

Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все расска...

Читать полностью отзыв

Очень вежливый, позитивный персонал.

Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все рассказала. Очень вежливый, позитивный персонал. Приятным сюрпризом также стало то, что мне подарили вторую шубу из мутона в подарок по акции за символический один рубль. Очень хороший магазин

Татьяна

Сергей

Приходите не пожалеете !!!

Отличный магазин !!! Работа сотрудников на высшем уровне , купили шубу и ещё подарок дали...

Читать полностью отзыв

Приходите не пожалеете !!!

Отличный магазин !!! Работа сотрудников на высшем уровне , купили шубу и ещё подарок дали отличную дублёнку !!! Приходите не пожалеете !!!

Сергей

Олеся

продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобр...

Читать полностью отзыв

продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

Олеся

Ирина

Очень довольна.

Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро дост...

Читать полностью отзыв

Очень довольна.

Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро доставили.Очень довольна.

Ирина

Большой выбор
Во всех магазинах сети
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Вопрос-ответ
Когда лучше покупать шубу?
Как только у Вас появится интерес к покупке или даже просто возникнет мысль о новой шубе – добро пожаловать в наши магазины! В любой сезон года мы предоставляем огромный выбор меховых изделий отличного качества по самым конкурентным ценам, так как сами отшиваем наши изделия и минимизируем всевозможные издержки.
Как правильно ухаживать за шубой чтобы она сохранилась дольше?
Спасибо за вопрос. Действительно, очень важно соблюдать определенные правила, чтобы продлить срок жизни дорогого меха. При покупке шубы наши продавцы – консультанты дадут все необходимые пояснения по уходу за купленной шубой, а также сопроводят покупку информационной листовкой по уходу. Шуба, купленная в наших салонах, будет иметь всегда отличную кондицию.
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Меховая фабрика Prima Donna

Шубы

Меховая фабрика Prima Donna — известный в России поставщик меховых изделий. Бренд работает с дистрибьюторами, но самые выгодные цены вы найдете в нашей сети одноименных фирменных салонов — там всегда самые новые коллекции и постоянные распродажи остатков по ростовкам в размерной сетке до 56 размера. Если не хотите никуда ехать, закажите по каталогу, все фото в нём реальные — привезенный товар ничем не будет отличаться. Организуем отправку в любой населенный пункт, в Москве — пришлем курьера.

Интернет-магазин кожи и меха

Меха

В ассортименте сети салонов фабричных меховых изделий вы найдёте модные шубы, полушубки, а также комбинированные куртки и пальто из натуральных кожи и замши. Продукция сертифицирована, что подтверждает легальное происхождение сырья и его соответствие общепринятым стандартам качества.

Шубы цены

В процессе создания коллекций в средней ценовой категории и премиум-сегменте дизайнеры Prima Donna изучают мировые тенденции, актуальные тренды, спрос на те или иные фасоны. Результатом такой кропотливой работы становятся стильные модели, в которых что-то для себя смогут найти девочки, девушки и женщины всех возрастов. Размерная сетка — от 40 до 56 размера.

Зима станет теплее, если встречать её в шикарной шубе из мехового салона Prima Donna. Изучайте витрину, цены, а когда решитесь сделать заказ или захотите задать уточняющие вопросы — звоните!