- 20 лет в меховой индустрии
- Разработано более 2000 уникальных моделей шуб
- Производство в Московской области
- Поставки меха с ведущих мировых аукционов
- Норка, песец, свакара, блюфрост
- Товар сертифицирован и промаркирован
Купили шубу. Очень понравилось обслуживание. Спасибо всем.
Приобретали шубу. Продавцы оказали профессиональную консультацию, терпеливо помогали ...
Спасибо за внимание и помощь.
Приобретали шубу. Продавцы оказали профессиональную консультацию, терпеливо помогали с выбором модели. Спасибо за внимание и помощь.
Наталья
Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все расска...
Очень вежливый, позитивный персонал.
Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все рассказала. Очень вежливый, позитивный персонал. Приятным сюрпризом также стало то, что мне подарили вторую шубу из мутона в подарок по акции за символический один рубль. Очень хороший магазин
Татьяна
Отличный магазин !!! Работа сотрудников на высшем уровне , купили шубу и ещё подарок дали...
Приходите не пожалеете !!!
Отличный магазин !!! Работа сотрудников на высшем уровне , купили шубу и ещё подарок дали отличную дублёнку !!! Приходите не пожалеете !!!
Сергей
Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобр...
продавец подобрал мне именно то , что я хотела .
Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобрал мне именно то , что я хотела .
Олеся
Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро дост...
Очень довольна.
Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро доставили.Очень довольна.
Ирина
Меховая фабрика Prima Donna
Меховая фабрика Prima Donna — известный в России поставщик меховых изделий. Бренд работает с дистрибьюторами, но самые выгодные цены вы найдете в нашей сети одноименных фирменных салонов — там всегда самые новые коллекции и постоянные распродажи остатков по ростовкам в размерной сетке до 56 размера. Если не хотите никуда ехать, закажите по каталогу, все фото в нём реальные — привезенный товар ничем не будет отличаться. Организуем отправку в любой населенный пункт, в Москве — пришлем курьера.
Интернет-магазин кожи и меха
В ассортименте сети салонов фабричных меховых изделий вы найдёте модные шубы, полушубки, а также комбинированные куртки и пальто из натуральных кожи и замши. Продукция сертифицирована, что подтверждает легальное происхождение сырья и его соответствие общепринятым стандартам качества.
В процессе создания коллекций в средней ценовой категории и премиум-сегменте дизайнеры Prima Donna изучают мировые тенденции, актуальные тренды, спрос на те или иные фасоны. Результатом такой кропотливой работы становятся стильные модели, в которых что-то для себя смогут найти девочки, девушки и женщины всех возрастов. Размерная сетка — от 40 до 56 размера.
Зима станет теплее, если встречать её в шикарной шубе из мехового салона Prima Donna. Изучайте витрину, цены, а когда решитесь сделать заказ или захотите задать уточняющие вопросы — звоните!