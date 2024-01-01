Меховая фабрика Prima Donna

• Подгиб по борту и на рукавах у наших изделий делается с соблюдением всех стандартов производства • Наша технология делает изделие более теплым, а также повышает его износостойкость. • Подгиб меха по борту составляет 4-5 см, на рукавах 2-3 см. • Многие производители жертвуют 1-2 шкурками норки в изделии, уменьшая подгибы в целях экономии. Для нас это недопустимо.

• Мы используем качественную фурнитуру итальянского производства. • Металлические крючки выдерживают до 5000 застегиваний. • Фирменные пуговицы выполнены в сдержанном дизайне. • Пояса из кожи и замши изготавливаются в тон изделия вручную. • Рукава или горловина может быть отделана кристаллами Swarovski.

• Важная составляющая качественного изделия - это внешний вид и техника выполнения скорняжных швов. • Профессионально выполненный шов - ровный, тонкий, без пропусков. • В своем производстве мы используем скорняжные машины высокого уровня, что позволяет в совокупности с мастерством скорняков шить изделия в самой сложной и трудоемкой технике "Роспуск".

• Подклад на меховое изделие пришивается вручную, стежками через декоративную краевую тесьму. • Ткань должна быть достаточно плотной, без затяжек. • В боковом шве подклада есть молния, которая позволяет посмотреть качество внутренней работы и качество шкур. • Для каждой серии изделий при пошиве подклад подбирается индивидуально, как правило, в цвет меха, но может быть шелковым, ярким, индивидуальным.

• Мех для пошива изделий мы закупаем на мировых аукционах, а также в российских зверосовхозах. • Наши специалисты самостоятельно отбирают шкурки перед закупкой. • Выделка меха осуществляется на высокотехнологичных фабриках. • Окрашивание меха выполняется с учетом современных технологий. • Мех соответствует действующим требованиям и безопасен для покупателя.

• Разработкой лекал в нашей компании занимается профессиональный модельер-конструктор. • При разработке лекал мы учитываем все современные тенденции в моде. • Новые фасоны добавляются каждый сезон для всех типов фигуры. • Мы можем предоставить услуги по индивидуальному пошиву.

Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро доставили.Очень довольна.

Купила куртку.По телефону по поводу размера мне все очень хорошо объяснили.Быстро дост...

Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

Добрый день! Сегодня приобрела шубу из норки ) Она оказалась идеальная , продавец подобр...

продавец подобрал мне именно то , что я хотела .

Отличный магазин !!! Работа сотрудников на высшем уровне , купили шубу и ещё подарок дали отличную дублёнку !!! Приходите не пожалеете !!!

Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все рассказала. Очень вежливый, позитивный персонал. Приятным сюрпризом также стало то, что мне подарили вторую шубу из мутона в подарок по акции за символический один рубль. Очень хороший магазин

Купила шубу из норки со скидкой , спасибо девушке консультанту все показала, все расска...

Приобретали шубу. Продавцы оказали профессиональную консультацию, терпеливо помогали с выбором модели. Спасибо за внимание и помощь.

Спасибо за вопрос. Действительно, очень важно соблюдать определенные правила, чтобы продлить срок жизни дорогого меха. При покупке шубы наши продавцы – консультанты дадут все необходимые пояснения по уходу за купленной шубой, а также сопроводят покупку информационной листовкой по уходу. Шуба, купленная в наших салонах, будет иметь всегда отличную кондицию.

Как правильно ухаживать за шубой чтобы она сохранилась дольше?

Как только у Вас появится интерес к покупке или даже просто возникнет мысль о новой шубе – добро пожаловать в наши магазины! В любой сезон года мы предоставляем огромный выбор меховых изделий отличного качества по самым конкурентным ценам, так как сами отшиваем наши изделия и минимизируем всевозможные издержки.

Меховая фабрика Prima Donna

Меховая фабрика Prima Donna — известный в России поставщик меховых изделий. Бренд работает с дистрибьюторами, но самые выгодные цены вы найдете в нашей сети одноименных фирменных салонов — там всегда самые новые коллекции и постоянные распродажи остатков по ростовкам в размерной сетке до 56 размера. Если не хотите никуда ехать, закажите по каталогу, все фото в нём реальные — привезенный товар ничем не будет отличаться. Организуем отправку в любой населенный пункт, в Москве — пришлем курьера.

Интернет-магазин кожи и меха

В ассортименте сети салонов фабричных меховых изделий вы найдёте модные шубы, полушубки, а также комбинированные куртки и пальто из натуральных кожи и замши. Продукция сертифицирована, что подтверждает легальное происхождение сырья и его соответствие общепринятым стандартам качества.

В процессе создания коллекций в средней ценовой категории и премиум-сегменте дизайнеры Prima Donna изучают мировые тенденции, актуальные тренды, спрос на те или иные фасоны. Результатом такой кропотливой работы становятся стильные модели, в которых что-то для себя смогут найти девочки, девушки и женщины всех возрастов. Размерная сетка — от 40 до 56 размера.

Зима станет теплее, если встречать её в шикарной шубе из мехового салона Prima Donna. Изучайте витрину, цены, а когда решитесь сделать заказ или захотите задать уточняющие вопросы — звоните!